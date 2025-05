Sem extravagâncias, Lady Gaga fez um único pedido no Brasil; saiba qual

Segundo o portal Leo Dias, a artista - que pediu 6 lhamas andinas durante sua passagem pelo Brasil em 2012 - dessa vez não fez exigências extravagantes nem tem causado transtornos ao hotel. Sua única solicitação foi para que seus fãs fossem tratados com respeito e carinho na entrada do hotel.

Hospedada no Copacabana Palace, Lady Gaga tem mantido uma postura discreta sua estadia no Rio de Janeiro, e fez sua primeira aparição nesta sexta (2) durante os ensaios na praia de Copacabana.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.