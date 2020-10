Gusttavo Lima se pronuncia após colunista expor áudios de Mallu Ohanna

Gusttavo Lima se pronunciou após a colunista Fabíola Reipert expor áudios que seriam de Mallu Ohanna afirmando ter ficado com o sertanejo ainda quando ele era casado com Andressa Suita.



Por meio do Twitter, o cantor classificou os áudios divulgados sendo como 'calúnia e difamação': "A todos os envolvidos nesse absurdo que estão querendo me colocar. Se preparem!!!", escreveu ele.

B.O contra propagandas

Recentemente os representantes do sertanejo entraram com providências contra os responsáveis por criar anúncios publicitários usando a imagem do cantor e da ex-mulher, Andressa Suita, referente ao término do casal.

Andressa Suita desiste dos 30%

De acordo com o colunista Léo Dias, Andressa Suita desistiu do processo que pedia 30% do patrimônio de Gusttavo Lima. Na ação, a influencer alegava ter sido traída e pedia a anulação de um pacto pré-nupcial.