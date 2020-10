Gusttavo Lima apaga vídeo sobre separação e surge de aliança em foto

Gusttavo Lima publicou uma foto em preto e branco no perfil do Instagram, na noite deste domingo (18), e um detalhe chamou atenção dos fãs: o cantor aparece de aliança.



A imagem, seguida de um emoji de reza, na legenda da publicação intrigou os internautas. Outro ponto observado pelos internautas é que o sertanejo apagou o vídeo onde falava sobre a separação com Andressa Suita.

Nos comentários, os fãs especulam sobre uma possível reconciliação dos dois. "De aliança... apagou o video da separação será que tem coisa aí", questionou uma seguidora. "Acho que vão voltar, torço muito pela felicidade. Ela voltou seguir, ele apagou o vídeo, sobre a separação. Cheiro de reconciliação", opinou outra.

Não há informações que a foto tenha sido tirada recentemente ou seja antiga.