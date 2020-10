Gusttavo Lima canta música sobre separação e é 'bombardeado' em live

O cantor Gusttavo Lima, realiza uma live na tarde deste sábado (17), intitulada "O Embaixador no Agronegócio". A estrutura do show do artista é considerada a maior já montada em lavoura, no mundo.

Ao cantar Café e Amor, sua nova música, o artista foi bombardeado por internautas, que pedem que o cantor não chore e que volte para Andressa Suita, com quem anunciou o término na última sesta-feira (9). Na ocasião, alguns fãs chegaram a apontar até que seria uma jogada de marketing de Gusttavo Lima.

"vixe essa letra dessa musica, parecem com a situação deles", "Separação nunca é e nunca foi algo normal", "​está perdendo o brilho" e "que triste Embaixador Café e amor não se serve frio", foram alguns dos comentários.