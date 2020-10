Live de Gusttavo Lima começa agora; assista 'O Embaixador no Agronegócio'

Gusttavo Lima se apresenta neste sábado (17) em sua primeira live após a separação de Andressa Suita, que aconteceu na última segunda-feira. O sertanejo cantará no meio de uma plantação na cidade de Sorriso, no Mato Grosso.

Intitulado "O Embaixador no Agronegócio", o show ao vivo é transmitido a partir das 17h (horário de Manaus) e 18h no horário de Brasília. A estrutura montada já é a maior do mundo para uma transmissão ao vivo direto de uma lavoura.