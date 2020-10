Live de Gusttavo Lima é criticada após separação: 'ele tá infeliz'

Ficou longe de passar branco a primeira live de Gusttavo Lima após a separação de Andressa Suita. O sertanejo cantou no sábado (18), com direito à música sobre separação, e recebeu um feedback forte acerca do show. Internautas compartilharam nas redes sociais suas opiniões não muito favoráveis acerca da live, confira alguns deles:



"Essa live foi estranha!", "Gente, ele não tá bem não. A live foi um enterro. E olha que eu amo as lives dele", "Sem a Andressa ele não é nada, mas ninguém manda no coração né, live fraca", "Grande artista, fora do normal, mas infelizmente hoje não tá brilhando como em outras lives","Ele tá abatido, magro, rouco, sem brilho", "Estou assistindo com dor no coração, [ele tá] muito triste".

o Gusttavo Lima cantando "Café e amor" na live ontem...



ATÉ EU SOFRI pic.twitter.com/690gtPXbi5 — Verso Sertanejo (@VSertanejo) October 18, 2020

"A voz quase não tá saindo, tadinho", "Nem precisava citar [a Andressa] pois o repertório que ele escolheu disse tudo. Parecia que toda música era pra ela", "Live triste, ele tava envergonhado colocando os óculos direto", "Ele não tirou o chapéu", "nessa live se ele pudesse teria enfiado a cara no meio daquela plantação, visivelmente envergonhado".

"Se a gente lembrou o tempo todo da Andressa na live, imagine ele. O olhar dele não negava!", "O homem tá abatido demais", "Foi a live mais sofrida que o embaixador cantou até hoje, não quis conversa e cantou com nó na garganta", "Ele tava infeliz e



Houve também quem acreditasse que o cantor fingiu estar triste para agir de acordo com o momento da separação: "Foi péssima a live e ele um belo ator, foi tudo encenação", "Tudo encenação ,ele precisava parecer abatido", "Antes ele fingia estar feliz, hoje ele finge estar triste".