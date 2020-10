Gusttavo Lima não saiu de mansão; Andressa Suita explica

Depois do jornal Extra afirmar que Gusttavo Lima deixou a mansão onde vivia com a família em Goiânia, e que Andressa Suita continuou lá com os filhos, a assessoria da modelo desmentiu a notícia.

Andressa informou que na verdade, ela, Gusttavo e os filhos já haviam saído da fazenda (onde fica a mansão) uma semana antes do anúncio da separação, devido a uma reforma, e ficaram em uma casa no condomínio Alphaville.

Depois do fim do casamento, Gusttavo deixou a casa no Alphaville onde estava aguardando a reforma, e voltou sozinho para a fazenda. Agora, Andressa deve permanecer na casa no Alphaville, onde já estava com os filhos e Gusttavo antes do término.

Leia a nota da assessoria na íntegra, enviada a Leo Dias, do Metrópoles: “A Andressa está em uma casa da família, em um condomínio na cidade de Goiânia, com as crianças desde o dia 28/09, uma semana antes do comunicado, por conta de uma pequena reforma que precisaria ser feita na fazenda. E, desde a madrugada de segunda, Andressa e as crianças permaneceram na casa da cidade e ele foi ficar na Fazenda em Bela Vista. Para concluir, a Andressa já estava ficando com as crianças na casa do Alphaville desde o dia do ocorrido, então ele ‘não saiu de casa’ e sim ele ‘voltou para casa’ onde a família morava em Bela Vista, e onde estão todos os pertences da família, inclusive objetos pessoais de Andressa e filhos”.