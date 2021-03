Globo ignora completamente Nego Di em reportagem sobre ex-BBBs

Nego Di se tornou automaticamente uma ‘persona non grata’ na Globo após detonar o BBB21 depois de deixar o programa, e quebrar o contrato ao conceder entrevistas para outros veículos de comunicação.

O primeiro a bater o recorde de rejeição na edição, o humorista gaúcho foi completamente ignorado pela Globo neste sábado (20) durante uma reportagem do programa “Se Joga”, com Fernanda Gentil. que mostrou como está a vida dos participantes eliminados até agora.

Karol Conká, que deu uma “sumida” depois do programa, com exceção de aparições na própria emissora, também apareceu. "A Karol Conká está se preparando para voltar com a carreira e está gravando música com o DJ Boss In Drama. Ele mesmo postou dizendo que estava criando hinos com mamacita", contou Gentil.

A propósito, foi esse o motivo de Nego Di ter se revoltado tanto com a Globo. O gaúcho afirma que os mais famosos que participaram do programa tiveram um tratamento privilegiado enquanto ele, muito rejeitado, não teve o apoio que desejava.

O resultado foi um processo que a emissora já deu início contra ele.