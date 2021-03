Revoltado, Nego Di ameaça Tiago Leifert: vou te dá-lhe um 'rapão'

Nego Di, terceiro eliminado do "BBB 21", acompanhou a saída de Projota do reality na noite de ontem fazendo comentários em seu Instagram. Enquanto Projota aparecia falando na televisão em sua primeira entrevista fora da casa com Tiago Leifert, o humorista enviou uma mensagem de apoio ao rapper: "Conta comigo no que precisar. Se for pra meter uma carne, xingar eles, entrar ao vivo. Mostrar aqui, ó...", disse Nego Di, direcionando a câmera para uma flauta e rindo.

O gaúcho se irritou quando o apresentador falou sobre o que pode ter prejudicado Projota e citou a proximidade do artista com Lumena, Karol e Nego Di. "Agora a culpa é minha, ô cabeça de caixa d'água?", perguntou, mirando a câmera em Tiago Leifert. "Jimmy Neutron! Meu, vou tomar um gelo. Tá me tirando faz horas. Jogando letra Vou te pegar, vou te dá-lhe um 'rapão'. Vou te dá-lhe uma tesoura de vagabundo dos guri".