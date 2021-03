Musa do carnaval, Tuane Rocha é encontrada morta no Rio de Janeiro

De acordo com o Sistema Globo, não há informações sobre a causa da morte e nem as circunstâncias de como o corpo foi encontrado. O corpo da passista foi levada ao Instituto Médico Legal (IML).

Musa do carnaval no Rio de Janeiro, Tuane Rocha, de 38 anos, foi encontrada morta nesta terça-feira (16). Segundo informações da Polícia, ela estava caída no banheiro da própria casa com um ferimento na cabeça.

