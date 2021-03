Doze veículos com restrição de roubo e furto são recuperados em Manaus

Em uma das ocorrências, policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) recuperaram no bairro Mauazinho, zona leste, uma motocicleta Honda/CG 150 Fan ESI, vermelha, placa NOU-1879, com restrição de furto. O veículo estava em posse de um homem de 22 anos, na rua Santa Bárbara. O infrator foi preso pelo crime de receptação e encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Manaus/AM - Sete motocicletas e cinco carros foram recuperados pelas polícias Militar e Civil no Amazonas, entre a segunda-feira (15) e a madrugada desta terça-feira (16). Os veículos foram localizados em dez bairros de Manaus, conforme informações da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) e do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops).

