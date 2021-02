Nego Di detona Globo e entrega detalhes confidenciais do BBB21: 'Cansei'

Nego Di resolveu rasgar o verbo na madrugada deste domingo(28) e detonou a Globo e a produção do BBB 21. No stories do Instagram, Nego desabafou e acusou a Globo de manipular a opinião pública a respeito dele, Lumena, Projota e outros participantes do reality, ao editar o programa colocando apenas as coisas ruins que elesexternaram na casa.

IH RAPAZ OLHA O NEGO DI METENDO O LOUCO NA GLOBO



pic.twitter.com/S1CdXZ7AV8 — LEGADÃO™ (@legadaodamassa) February 28, 2021

“ Eu tô cansando de tentar evitar falar da Globo, de passar pano, está demais, f***-se que tem contrato (...). Eu quero entender, quando eu chego na rua, putz, as piadas que eu contei não apareceram, os conselhos que eu dei para o Lucas antes de virar as costas para ele não apareceram. Eles trocam de câmera, cortam, só que em determinado momento parece que não vale a pena para eles mostrar o lado bom porque senão estraga o personagem que eles criaram do vilão. Quando aparece o Projota, a Lumena, quando eu aparecia rolava trilha sonora, eles fizeram uma novela, essa é que é grande verdade”.

Nego Di ainda explica que ninguém é 100% bom ou ruim e diz que a edição que vai ao ar diariamente na Globo, já tem o intuito de levar o público a escolher determinado candidato como perfeito.

O humorista não poupou críticas a emissora e fez questão de cravar que para a emissora, tanto participantes quanto público são apenas peões em um jogo de carta marcada.