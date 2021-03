Nego Di é processado pela Globo e escancara: ‘psicóloga do BBB não existe'

Nego Di deu detalhes nesta quarta-feira (17) da notificação que recebeu de um processo da Rede Globo depois de violar cláusulas e quebrar o seu contrato com a emissora ao sair do BBB21.

O humorista afirmou, ao ‘Bate Boca Brasil’, do Metrópoles, que já esperava que fosse processado após detonar a emissora. “Chegou uma notificação esta semana. Eu já esperava e não tenho problema com isso. Não tem cláusula que permite que os caras façam uma novela da nossa vida e nos deixem desamparados”, começou.

Ele fez, ainda, uma declaração polêmica sobre a ‘psicóloga’ do Confessionário, que é sempre citada pelos participantes que se consultam: “A psicóloga do confessionário não existe, é uma pessoa da produção deles. É só uma voz.”

Veja também: Nego Di detona Globo e entrega detalhes confidenciais do BBB21: 'Cansei'.

Após o processo, o gaúcho garante que vai revidar: “O aviso dizia que vem um processo e tem as cláusulas que eu infringi, dizendo que eu concedi entrevistas em outros veículos e por revelar coisas de dentro do programa. As cláusulas de segredo são vitalícias. Eu não ia entrar com processo contra a Globo, mas já tinha advogado para me defender caso eles entrassem.”.

“A quebra de contrato é para qualquer um dos lados e é de R$ 1,5 milhão. A minha diferença para Globo é que eu não tenho um milhão e meio. Vou contra-atacar, tenho argumentos e tenho como me defender. Estou muito afim desse processo, porque eu não tenho muito o que me tirarem, mas se eu ganhar, vai ser estouro. Os caras poderiam ter sido humanos comigo. Acharam que eu não fosse falar”.

Nego Di se revoltou com a emissora após sair com recorde de rejeição e não receber o mesmo tratamento que outros VIPs como Karol Conká, que ganhou destaque em programas para limpar sua imagem, e outros brothers que, segundo as suspeitas de Nego Di, receberiam informações privilegiadas da produção do programa.

“Tive que sair de carro blindado, segurança armado sem saber o que estava acontecendo, e só me falavam que ia dar tudo certo e a galera ia esquecer. Não tive apoio algum. Também tenho família e não se importaram.”, afirmou.

“Só queria espaço para dar minha versão e não tive esse espaço, e vi a Globo dando espaço para todo mundo, me vendendo como se eu fosse a pior pessoa do mundo. Agora lutar por um espaço na Globo não vale a pena, porque as pessoas já têm opinião formada.”