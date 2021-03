Nego Di ameaça Tiago Leifert após ser citado em eliminação de Projota

Nego Di acompanhou a eliminação de Projota do BBB21 e não gostou de ser citado por Tiago Leifert.

Terceiro eliminado do reality, Nego se irritou quando Tiago falou sobre o que poderia ter prejudicado Projota no jogo e citou a proximidade dele com Karol, Lumena e Nego. “Agora a culpa é minha, ô cabeça de caixa d'água?”, questionou o comediante mostrando Leifert na TV.

“Jimmy Neutron! Meu, vou tomar um gelo. Tá me tirando faz horas. Jogando letra. Vou te pegar, vou te dá-lhe um 'rapão'. Vou te dá-lhe uma tesoura de vagabundo dos guri”, continuou.

nego di é a pessoa MAIS RIDÍCULA DO BBB 21, saiu tarde.... até o Tiago ele xingou, ódio! #BBB21 #Tiagoleifert pic.twitter.com/O55GZyJBra — vitor sem C (@ifviitor) March 17, 2021

Nego, que era muito amigo de Projota no reality, deu apoio ao rapper nos comentários do Instagram. “Conta comigo no que precisar. Se for pra meter uma carne, xingar eles, entrar ao vivo. Mostrar aqui, ó”, disse mostrando uma flauta.