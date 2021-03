Demi Lovato revela que perdeu virgindade em estupro quando atriz na Disney

Demi Lovato fez revelações chocantes no documentário "Demi Lovato: Dancing with the Devil”, exibido no festival online de South By Southwest nessa terça-feira (17).

A cantora revelou ter sido estuprada na adolescência quando era atriz da Disney e falou sobre a overdose sofrida em 2018, que lhe causou cegueira parcial além de danos cerebrais.

“Sei que o que vou dizer vai impactar as pessoas também. Mas, quando eu era adolescente, estava em uma situação bem parecida e perdi minha virgindade em um estupro”, contou.

“Estávamos abraçados, mas eu disse: 'Isso não vai além, sou virgem e não quero perder [minha virgindade] desse jeito’. Mas isso não importou -- ele fez mesmo assim”, continuou.

A cantora não citou o nome do agressor, mas disse que o estupro ocorreu quando ela “fazia parte do elenco da Disney” e que o agressor foi denunciado, mas continuou gravando um filme: “[ele] nunca teve problemas por isso - nunca foi retirado do filme, do qual estava participando”.