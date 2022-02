Globo erra Pix e R$ 318 mil vão parar em conta de desconhecido

A Globo entrou na Justiça para tentar recuperar R$ 318 mil depositados por engano na conta de um desconhecido. O Pix foi parar na conta do homem que gastou comprando uma casa e agora alega não ter como devolver a quantia.

O processo corre na 3ª Vara Cível do Rio de Janeiro. Segundo o Notícias da TV, o pix foi feito por engano em dezembro do ano passado quando a emissora foi pagar um acordo trabalhista, mas sem querer enviou o dinheiro para o Marcos Antônio Rodrigues, que não tinha nada a ver com a história.

Contente com o dinheiro na conta, Marcos comprou uma casa logo após as festas de fim de ano. A emissora conseguiu o contato dele, mas ao saber que o dinheiro havia sido gasto na compra do imóvel se revoltou e entrou com o processo para reaver a quantia.

A ação está parada, pois a emissora afirma que a causa vale R$ 1 mil, mas o juiz Luís Felipe Negrão entende que não e determinou prazo de 10 dias para que os requisitos sejam adequados.