Gkay diz que estreou dark room com João Guilherme

“Quando cheguei na festa, eram uns 20 boys que eu chamei para me pegar, mas eu não dava conta. Os shows aconteciam e eles ficavam me chamando. Eu pedia calma, sempre pensando no intervalo entre um show e outro”, contou.

Dona da festa, Gkay contou que estreou o dark room (uma espécie de quarto do sexo) com João Guilherme. “Nós fomos os primeiros a entrar e eu coloquei um segurança na porta. Mas não rolou, não dei. Ele é tímido”, disse a influencer.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.