Gisele Bündchen é flagrada com professor de jiu-jitsu apontado como novo affair

A fila andou? Gisele Bündchen teria engatado romance com seu professor de jiu-jitsu, o brasileiro Joaquim Valente. Os dois foram flagrados juntos no último fim de semana, na Costa Rica, segundo publicou o site Page Six.

Nas imagens aparecem também os três filhos da modelo com o jogador de futebol americano Tom Brady, com quem anunciou separação no fim de outubro após 13 anos juntos.

Ainda segundo o site Purepeople, amigos próximos do casal já sabem do namoro. O professor de 34 anos e a modelo de 42 anos participaram de um ensaio fotográfico juntos inspirado em luta para a revista americana Dust Magazine.

Os dois teriam se conhecido quando Gisele se mudou para Flórida com o (ex) Tom Brady, logo depois que ele trocou o New England Patriots pelo Tampa Bay Buccaneers.

Em seu perfil do Instagram, a modelo publicou um vídeo em fevereiro praticando artes marciais na academia da família de Joaquim, em Miami.