Felipe Neto termina namoro de cinco anos com Bruna por telefone no Natal

Felipe Neto chocou os fãs ao anunciar o fim do namoro com a influencer Bruna Gomes, nesta segunda-feira (27). O casal estava junto há quase 5 anos. Em comunicado a assessoria do youtuber informou que ele ficará afastado das redes sociais. "Ele irá continuar afastado das redes sociais pelo tempo que julgar necessário, até se sentir totalmente preparado para voltar. Em nome de toda a equipe que está ao lado de Felipe, pedimos que não inventem ou acreditem em teorias e histórias a respeito do término", pediu. Bruna também se pronunciou e confirmou o término do namoro. A influencer também revelou que foi Neto quem decidiu pôr fim no relacionamento e soltou o verbo sobre a atitude do youtuber. "No último dia 25, natal, fui surpreendida com telefonema de meu companheiro, com quem partilhei uma vida em comum nos últimos anos, Felipe Neto, colocando fim a nossa relação. Portanto, SIM, é verdade! não dividimos mais interesses de vida em comunhão", escreveu em um dos trechos em seu perfil do Instagram.

