Esposa de Douglas Costa se pronuncia após polêmica de festa de casamento: 'marcado há 6 meses'

Esse casamento já estava marcado há seis meses com essa data. Não imaginávamos toda essa mudança e nem que o Grêmio estaria nessa situação. Ninguém marca casamento do dia para a noite. Entendemos toda essa situação e meu marido é sim apaixonado pelo time dele do coração e ele voltou para o Brasil por AMOR ao clube".

Em seu perfil do Instagram, Nathália explicou que o evento já estava marcado com antecedência, mas por conta da pandemia teve que ser cancelado. E reforçou que o jogador é apaixonado pelo time.

A modelo Nathália Félix se pronunciou após polêmica envolvendo a festa de casamento com o jogador Douglas Costa, que acabou causando mal-estar no Grêmio.

