Entenda o que é septicemia, infecção que internou Stênio Garcia

Aos 91 anos, o ator Stenio Garcia, foi internado com um quadro de infecção generalizada aguda (septicemia) no sangue, em um hospital no Rio de Janeiro. Mas afinal, qual o risco dessa condição de saúde? Confira:

Segundo o jornal "O Globo", o problema foi causado por uma bactéria que não foi detalhada pela assessoria do ator. Ainda conforme a publicação, Stenio está com fortes dores no quadril e nas pernas, mas consciente e respirando normalmente, sem máscara de oxigênio.

O ator esteve na mídis nas últimas semanas após ser alvo de piadas e elogios por conta de uma harmonização facial, procedimento estético em alta entre os famosos.

Também chamado de sepse, o quadro é perigoso e resulta de uma reação exagerada do organismo ao combater algum tipo de infecção causada por vírus, bactéria ou fungo, como pneumonia, infecção urinária, de intestino ou de pele.