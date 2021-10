Em visita a Manaus, Sarah Andrade e Lucas Vianna conhecem tribo indígena

Discreto, o ex- A Fazenda compartilhou poucos registros com seus seguidores da visita a Manaus. Em setembro, os dois anunciaram o término do namoro, mas foram flagrados semanas depois no aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

A ex-BBB compartilhou cliques da experiência com os seus seguidores. Ela visitou uma tribo indigena, tentou nadar com os botos, mas sem sucesso. E ainda experimentou o famoso tucumã.

