Sarah critica Bolsonaro após ficar com fama de apoiadora durante BBB

Depois de ficar com fama de apoiadora de Bolsonaro no Big Brother Brasil, a ex-BBB Sarah se pronunciou sobre política.

Em conversa com a revista Marie Claire, ela afirmou: "Olha, é muito importante poder falar disso, primeiro quero deixar claro que não apoio o atual presidente do Brasil, suas atitudes não condizem com meus valores, ele não teve o meu voto e não terá na próxima eleição. Esse é um assunto que me acompanha desde o programa. Eu fui mal interpretada em uma situação no BBB e isso repercute muito aqui fora. É difícil defender um posicionamento, quando as pessoas criam um para você, é como se suas ideias perdessem a força".

A loira garantiu que torce para que o atual presidente seja derrotado, mas afirmou que também não apoia Lula.

"Em um país totalmente polarizado, qualquer opinião vira polêmica e as pessoas querem decidir o seu lado. E eu de fato não dou apoio a nenhum dos lados, que hoje, se apresentam nessa disputa, eu espero que realmente tenhamos novas lideranças para confirmarmos. O Brasil merece uma terceira opção e não me acho menos preocupada ou isenta por isso. Estou plenamente consciente com a situação do nosso país, quero mudança, quero fora Bolsonaro urgente e não sou petista", disse.

Sobre ter ficado com fama de anti-vacina por ter demorado a se vacinar, Sarah afirmou: "Eu sou completamente a favor da vacina, quero deixar isso muito claro. Vacinas salvam vidas e só com elas é que podermos retomar, aos poucos, nossas vidas, nosso trabalho, nosso dia a dia".

"Como estava de mudança de apartamento, ainda não tinha um documento fixo de residência, que era uma exigência dos órgãos de saúde para vacinar. Então, tive que acelerar a mudança e o documento para conseguir tomar a primeira dose. Na verdade, minha idade foi liberada numa sexta-feira, fiz uma live no domingo contando para os fãs sobre a correria da mudança, e a mídia noticiou como se, por escolha ou falta de prioridade, eu não tivesse vacinado, o que jamais aconteceu. Sim, estou totalmente imunizada.”.