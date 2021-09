Ex-bbb Sarah e Lucas Vianna são flagrados juntos dias após terminarem namoro

Os fãs já estavam especulando que os dois pudessem ter reatado o namoro ao observaram que ambos haviam deletado no feed do Instagram o post sobre o término.

Dozes dias após anunciarem o fim do namoro, a ex-bbb Sarah Andrade e Lucas Vianna foram flagrados juntos no aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

