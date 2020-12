Em festa de Neymar, Kevinho diz ter mantido distanciamento e fez teste

Kevinho foi uma das atrações da festa de Revéillon de Neymar, ontem (27) em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro. O evento, que iniciou no dia 25, segue até a virada do ano.

Segundo o UOL, a assessoria do funkeiro informou que ele só aceitou fazer o show, desde que os protocolos de prevenção determinados pela OMS fossem cumpridos. O número de casos de Covid-19 voltaram a aumentar no Brasil.

'Toda equipe do cantor Kevinho foi submetida ao exame PCR antes de seguirem para o show'. O governador do RJ autorizou festas desde que cumpram as normas sanitárias e o limite máximo de 150 pessoas.

"Kevinho chegou no local, se apresentou por uma hora, manteve o distanciamento exigido, logo depois deixou o palco e retornou imediatamente para sua casa em SP onde passará o Réveillon com sua família", afirmou a assessoria do cantor ao UOL.

O artista não postou nada sobre o evento nas redes sociais.