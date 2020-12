Festa de Neymar terá 150 convidados e normas sanitárias, afirma organização

Com a repercussão da festa de Réveillon de Neymar em meio a pandemia da Covid-19, a empresa responsável pela organização emitiu uma nota, neste domingo (27), esclarecendo os detalhes do evento, que ocorrerá em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

No comunicado, a Agência Fábrica disse que são esperadas cerca de 150 pessoas na festa, número menor do que havia sido publicado pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, que era de 500 convidados.

A agência também afirmou que o evento privado acontecerá com todas as licenças dos órgãos e cumprirá as normas sanitárias. Nas redes sociais, o jogador do PSG não se pronunciou sobre o assunto até o momento.

Confira a nota na íntegra

Nota de esclarecimento

A agência Fábrica esclarece que é a idealizadora e produtora de evento de réveillon na região da Costa Verde, no Estado do Rio de Janeiro, que receberá aproximadamente 150 pessoas. A realização do evento se dá cumprindo todas as normas sanitárias determinadas pelos órgãos públicos. A empresa esclarece também que o evento privado, com acesso exclusivo para convidados e sem vendas de ingressos, acontece com todas as licenças dos órgãos competentes necessárias para a sua realização. Bem como tem procedido em todos os eventos privados da agência no Rio de Janeiro e Ceará.

Agência Fábrica