Edmundo posa com os filhos após reconciliação com primogênito

Edmundo surpreendeu os seguidores ao publicar uma foto ao lado dos quatro filhos, inclusive com o primogênito, Alexandre Mortágua, com quem tinha uma relação conturbada.

"Dia 26 de dezembro, um dia inesquecível! Pela primeira vez eu consegui reunir meus 4 filhos, e que momento importante e especial para mim! Sou muito grato por ter essas preciosidades em minha vida, cheios de saúde!", escreveu o ex- jogador.

Além de Alexandre, Edmundo é pai de Edmundo Junior, Ana Carolina e Catarina Souza. Em setembro deste ano, o comentarista falou sobre a relação com o primogênito, fruto de uma rápida relação com a modelo Christina Mortágua.

"É muito ruim você se indispor com alguém, sem ser diretamente. Eu tive uma história muito rápida com a mãe do Alexandre em termos de afinidade e afetividade. Num momento em que minha carreira estava em ascensão. Depois que o Alexandre nasceu, eu joguei na Itália, no Japão, Belo Horizonte e Florianópolis e não consegui muito ver o crescimento dele", disse o ex-jogador em entrevista ao jornalista Felipeh Campos.