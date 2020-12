Ex-BBB Victor Hugo ativa perfil no Tinder depois de diagnóstico de Covid-19

O ex-BBB Victor Hugo ativou sua conta do Tinder em Maceió, em Alagoas e deu o que falar. O psicólogo recebeu alta médica recentemente após ser infectado pela Covid-19.

A imagem viralizou nas redes. Nela, a conta do ex-BBB aparece com o selo de 'verificado' (que é quando o perfil é verdadeiro). "Artista: cantor, roteirista, produzo conteúdo pro Instagram e amo viajar. Sou do BBB20 e já adianto: não sou fake", diz a descrição no app de paquera.

No Twitter, a imagem viralizou e o assunto está repercutindo entre os internautas. "O Victor Hugo ativando o Tinder em Maceió pra infectar as gays corajosas", escreveu um internauta.

Ontem (26), ele tentou pegar embarcar para o Maranhão, sua cidade Natal, mesmo com diagnóstico de Covid, e foi impedido pela companhia aérea.

"Fui orientado pela maravilhosa equipe médica que me acolheu nos últimos dias que eu já não apresentava mais nenhum sintoma de Covid, estando curado e por isso me deram alta; me orientaram que eu deveria ir pra casa, repousar", escreveu o jovem ao se defender das críticas.

Ainda de acordo com o Notícias da TV, a assessoria não informou se a imagem do perfil do Tinder que circula na internet é verídica.

O Victor Hugo no Tinder pic.twitter.com/6PGEhWk83P — bruno (@marianobno) December 27, 2020