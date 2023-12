Eliezer se revolta com Rodrigo Mussi e chama ex-BBB de interesseiro ao defender Viih Tube

acordei procurando as fofocas com o caso da blaze e recebi o eliezer putão defendendo a viih tube, achei um querido defendendo a esposa viupic.twitter.com/b6knUkZ9kj — bia (@anything4jjk) December 18, 2023

Eliezer se revoltou com Rodrigo Mussi após o ex-BBB alfinetar Viih Tube depois da exibição da matéria do Fantástico sobre os influencers que divulgam publicidade de jogos de azar como os da empresa Blaze.

Viih Tube anunciou o fim da parceria com a empresa um dia antes da reportagem ser exibida e foi provocada pelo ex-amigo no "X", antigo Twitter. O jogo, assim como outros oferecidos pela empresa Blaze, é ilegal no Brasil.

Elizer saiu em defesa da influencer e chamou o ex-BBB de interesseiro. Revoltado e nervoso, ele fez uma série de stories 'atacando' Mussi.

"Rodrigo Mussi tá querendo saber se devolve o dinheiro que já ganhou. Mas por que você não fala de você, Rodrigo? Por que você não fala? Você devolveu o dinheiro que você ganhou? Porque até pouco tempo atrás, seus stories eram classificados de joguinho", disparou.

"Todo dia, toda semana eram diferentes. Não era uma marca só, não. Eram várias. Todo dia era um diferente. Você devolveu o dinheiro?", questionou Eliezer que também citou a ajuda de Viih Tube quando Mussi sofreu o acidente de carro.

"Você, por acaso, agradeceu? Você falou um 'obrigado' por todo o tempo e dinheiro gasto da minha mulher com você, para te ajudar? Você chegou para ela e falou um 'obrigado'?".

"Você teve a curiosidade de perguntar 'quanto que foi que você gastou comigo'? Quanto que foi o seu tempo? Ou você somente descartou a minha mulher quando não serviu mais para você?", continuou.

"Por que você não aproveita e fala para todo mundo o interesseiro que você é? Interesseiro com ela, comigo e com muita gente. Aí você fica aí com um discurso muito bonito. Abençoar para ser abençoado".

"Agora quer falar da minha mulher? Quer mexer com a minha mulher? Quer fazer indireta? Então vai falar comigo agora! Fala dela para você ver! Tenho muita coisa para falar, eu nem comecei!", ameaçou Eli.