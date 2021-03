‘Ele faz o meu mamá’, diz Andressa Urach sobre marido após aparecer mamando

Andressa Urach chocou muitos internautas ao aparecer ontem (22) em uma foto tomando mamadeira no colo do marido. Nesta terça-feira (23), ela falou sobre o curioso assunto, e - pasmem - não foi apenas para causar na internet. A agora sócia do “Miss Bumbum” tem mesmo o tal costume infantil, e é incentivada pelo atual marido.

“É um hábito que eu tenho desde criança. Mamei até os 8 anos e depois voltei (com a mamadeira) há alguns anos, mas quando eu casei com o pai do meu filho, ele não aceitou a minha mamadeira, na época. Ele tirou a minha mamadeira e do meu filho, porque eu tinha o hábito de mamar e também dava para o Arthur. E como ele não aceitava, eu fiquei todos esses anos sem tomar mamadeira”, disse ela à coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

“Agora, quando me casei novamente, com o Thiago Lopes, ele sabendo que gosto muito de mamar leite quente com achocolatado antes de dormir, como uma forma de carinho, de denguinho e de amor, ele faz o meu mamá. Ele esquenta o leite antes de dormir e eu deito no colo dele como um neném mesmo e tomo um mamazinho”, disse.

Andressa garante que não se envergonha do hábito: “Não tenho vergonha, porque é algo que eu vejo como uma forma de carinho, de amor, de cuidado que o meu esposo tem comigo. Meu filho hoje não mama mais, está com 15 anos e ele não quer. Na verdade, eu acho que gosto desse hábito porque me traz aconchego, porque eu me sinto cuidada, amada e protegida”.