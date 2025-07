Edu Guedes relata como descobriu câncer de pâncreas; vídeo

Edu Guedes, 51 anos, relatou em seu canal no YouTube como descobriu o câncer no pâncreas e o processo cirúrgico pelo qual passou recentemente. O apresentador está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e compartilhou que o tumor foi descoberto na cauda do pâncreas, ainda em estágio inicial, o que aumenta significativamente as chances de cura.

Os primeiros sinais do problema surgiram em abril, durante os treinos para uma corrida em Interlagos. Na ocasião, Guedes sentiu dores intensas nas costas e percebeu sangue na urina. Como tem histórico de cálculo renal, achou que fosse apenas mais uma crise e não deu muita importância. A situação se agravou em junho, quando, durante um almoço com o amigo Pedrinho Aguiar, quase desmaiou no banheiro e precisou ser levado às pressas para o hospital.

"Falei: 'Pedrinho, me leva para o ponto de socorro, porque estou tendo uma crise renal'. Já sabia o que era, porque quando você tem essa crise, você já sabe o que é, dói tudo. Parece até que você está tendo algum tipo de ataque cardíaco, que o teu peito dói, tudo dói, enfim, a dor é muito forte", contou.

Após exames detalhados, veio o diagnóstico de um tumor pancreático, considerado silencioso por, geralmente, só apresentar sintomas em estágios avançados. Guedes considerou ter tido sorte por a lesão estar localizada em uma região menos crítica. Ele passou por uma cirurgia de seis horas no último sábado.

"Saio vivo e grato", declarou o apresentador, que fez questão de agradecer à equipe médica, à família e a todos que enviaram mensagens de apoio. “O médico disse que minha recuperação rápida veio também desse amor todo. Obrigado por me lembrarem que a vida vale cada segundo.”

Nos próximos dias, Guedes deve receber alta, após a retirada de um dreno abdominal, e prometeu continuar dividindo sua recuperação com o público.