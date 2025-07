Edu Guedes se emociona em primeira aparição após cirurgia; vídeo

Edu Guedes aparece pós cirurgia dando boas notícias. Ele foi ao hospital por causa de uma pedra nos rins e o médico descobriu um tumor de 2cm no pâncreas. Cirurgia feita e bem sucedida.

Muita saúde pra ele!pic.twitter.com/X6FI94TMdO — Rê (@crushdobbb20) July 9, 2025

Pela primeira vez desde a cirurgia para retirada de um tumor no pâncreas, realizada no sábado (5), o chef Edu Guedes apareceu nas redes sociais para atualizar os seguidores sobre seu estado de saúde.

Visivelmente emocionado, ele agradeceu pelas mensagens de carinho e apoio, e afirmou que sua recuperação tem sido rápida.

Sentado na cama de um quarto hospitalar do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde permanece internado sem previsão de alta, Edu contou que tudo começou com uma crise renal. “Há duas semanas eu tive uma crise renal e fui hospitalizado. O médico Joaquim de Almeida detectou uma pedra que havia descido para o canal. Era uma pedra de aproximadamente 1,6 cm, que precisou ser retirada por cirurgia”, explicou.

Durante os exames realizados após o procedimento, vieram outras descobertas: múltiplos cálculos nos dois rins e um tumor de dois centímetros no pâncreas. “Por incrível que pareça, aquelas pedras que pareciam ser a pior coisa do mundo, mais a investigação do doutor Joaquim, salvaram a minha vida”, afirmou, revelando que foram feitas duas cirurgias — uma para os rins e outra mais delicada, para o tumor.

No fim do vídeo, Edu segurou as lágrimas ao agradecer à esposa, à filha Maria, aos pais, familiares, amigos e ao público. “Tantos brasileiros que eu nem imaginava que gostavam de mim... Muito obrigado por todo esse carinho. Isso me dá ainda mais força pra seguir.”