DJ diz que viu Saulo Poncio com 3 mulheres em festa de Neymar

As festas de Réveillon de Neymar Jr. prometem mesmo. Nesta quarta-feira, 29, começou a circular o vídeo de uma mulher identificada como DJ Marcela afirmando que viu Saulo Pôncio com três mulheres na festa do jogador. Para quem está por fora, Saulo é casado com Gabi Brandt, mas na noite de Natal o casal anunciou que a influenciadora pediu um “tempo” no relacionamento. Os dois têm dois filhos e Saulo, que é filho do pastor Márcio Pôncio, se auto intitula “profeta”. Uma publicação compartilhada por Comentários Sobre Famosos (@comentadosfamosos) ​ “Ele separou tem 1 mês e o profeta tava lá! Cara, ele é profeta e ele tava lá com 3 mulher! [sic].”, gritou a jovem, supostamente convidada da festa de Neymar. O vídeo foi postado pelo perfil de fofocas Pronto Faley, no Instagram. As imagens originais foram publicadas em um perfil privado intitulado '@privdjmarcela', na seção apenas para "melhores amigos" no Instagram. O perfil em questão já não possui mais nenhuma publicação na noite desta quinta-feira. Antes disso, o perfil "Choquei" já havia afirmado que Saulo viajou para a festa de Réveillon de Neymar, que costuma durar vários dias, em Mangaratiba.

