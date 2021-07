Defesa de Pamella Holanda comemora prisão de DJ Ivis por agressão

Os advogados ainda agradeceram as pessoas que deram apoio à Pamella nesse momento. “Que a coragem dela sirva de inspiração para todas as mulheres vítima de violência”.

“Este momento representa uma vitória da Justiça. Gostaríamos de ressaltar que o processo seguirá e continuaremos acompanhando o caso. Graças à coragem de Pamella, às autoridades que manifestaram apoio e à Delegacia Metropolitana do Eusébio e toda sua equipe, que desde o início, mesmo antes da repercussão nacional, sempre agiram de forma exemplar, com toda sensibilidade que esse tipo de caso necessita”, informaram os advogados Leonardo Barreto Lima e Priscila Silveira ao Uol.

