Motorista de DJ Ivis diz que ‘travou’ ao ver agressão à mulher: ‘sem acreditar'

“Foi uma novidade para mim. Nunca participei de uma briga entre marido e mulher. Fiquei abismado com a situação. Em uma das brigas estava dormindo e acordei assustado. Não fazia ideia do que estava acontecendo”, relembra.

“Eu travei. Fiquei parado sem acreditar no que estava acontecendo. Só na hora que as coisas acontecem sabemos o que se passa. Não sabia o que fazer. Em algumas confusões eu chamei a polícia. Nunca resolveram nada. Ele (DJ Ivis) mandava voltar e os policiais diziam que era uma briga de casal”, contou ele ao Uol.

O motorista do DJ Ivis, Charles Barbosa de Oliveira, comentou nesta quarta-feira (14) sobre a prisão do cantor. Em frente à Delegacia Metropolitana da Polícia Civil de Eusébio, no Ceará, ele falou com a imprensa sobre ter presenciado a agressão de Ivis à então esposa, Pamella Holanda.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.