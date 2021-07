Ex-mulher de DJ Ivis diz que estava com covid e apanhou por amamentar a filha

Pamella Holanda, ex-mulher do DJ Ivis, falou sobre as agressões que sofreu do artista em entrevista ao “Encontro com Fátima Bernardes” nesta terça-feira (13).

A jovem de 27 anos contou que uma das agressões aconteceu em dezembro quando ela estava com covid-19. No vídeo, Pamella é agredida na frente da mãe no sofá da sala de casa.

Segundo ela, a filha Mel tinha apenas 1 mês de vida e ela queria amamentá-la seguindo as orientações dos médicos de que mães com covid-19 devem amamentar os filhos. Ivis não queria que ela amamentasse a bebê e por isso a agrediu.

Pamella contou ainda que no segundo vídeo em que ela é agredida na frente de um funcionário do DJ foi gravado em fevereiro desse ano.

A jovem contou ainda que não denunciou antes, pois sabia que sem provas ninguém acreditaria nela. "Seria a palavra dele contra a minha", disse.