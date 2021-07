Empregada de DJ Ivis confirma relacionamento conturbado mas diz que nunca testemunhou agressão física

Segundo o delegado Adjuto Tarsio Facó, Vaneide afirmou que o relacionamento dos dois era conturbado porque Pamella teria ciúmes do cantor. Mas ela afirma que nunca viu cenas como as mostradas nas imagens divulgadas por Pamella, que aparece sendo espancada pelo marido em casa. As imagens são do dia 1º de julho.

Segunda testemunha ouvida pela polícia do Ceará nesta semana, na investigação de violência doméstica do DJ Ivis contra a mulher, Pamella Holanda, a empregada doméstica Maria Vaneide da Silva negou ter presenciado situações de agressão física.

