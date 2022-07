Christian Figueiredo parte para cima de Dynho após ofensa: 'gravar Onlyfans com sua mulher’

Dynho Alves se irritou com Christian Figueiredo durante entrevista ao podcast “Eu Fico Lobo” e o clima pesou entre eles nesta terça-feira (5), ao vivo.

O ex-marido de MC Mirella se irritou após ser zoado sobre a entrada plataforma de conteúdo pornográfico, Privacy, e sobre a suposta traição enquanto estava em A Fazenda.

Barraco!!!! Christian Figueiredo teria partido pra briga com Dynho Alves após ouvir se Dynho "vou gravar onlyfans com a sua mulher"

O podcast era programa do Ratinho. pic.twitter.com/Ci7DwBWKUC — Amanda Nascida em Chromatica (@AmandaSJoanne) July 5, 2022

“Voltava e faria de novo a mesma coisa. Fui eu, me entreguei na parada, eu sou aquilo”, disse. “Faria as mesmas merdas?”, questionou Lucas Selfie, que continuou a debochar se referindo a aproximação de Dynho e Sthe Matos no reality.

“Que merda? Não fiz merda nenhuma lá dentro, tá louco? Você tá querendo dizer que eu traí e fiz uma merda lá dentro, é isso?”, indagou, Dynho, alterado. Em seguida, pediu para encerrar a entrevista.

Assim que Dynho saiu do estúdio, Christian o provocou dizendo que ele gravaria um vídeo para o Onlyfans com a ex-bbb Lumena. “Vou gravar com sua mulher, vacilão do caralho”, retrucou Dynho se referindo a Zoo, esposa de Figueiredo, que partiu para cima do entrevistado.

As imagens foram cortadas e não se sabe o que aconteceu depois disso.