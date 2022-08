Bar lamenta racismo sofrido por filhos de Giovanna Ewbank

O bar Clássico Beach Club, localizado em Portugal, emitiu uma nota sobre o ataque racista que os filhos de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank sofreram no último sábado (30/7) no local. Através deste pronunciamento oficial, a empresa repudiou o crime e se colocou à disposição da polícia caso seja necessário divulgar toda as imagens registrados pelas câmeras locais.

Leia a nota do bar na íntegra:

“O Clássico Beach Club vem pela presente repudiar as condutas criminosas e racistas praticadas por uma mulher branca contra os filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, além de turistas angolanos que estavam no nosso restaurante em Portugal. O Clássico Beach Club prestou toda a assessoria às vítimas e se coloca à disposição para fornecer as imagens e auxiliar na responsabilização da criminosa, que foi presa em flagrante. Lamentamos que em 2022 tais condutas ainda sejam perpetradas e reforçamos nosso compromisso em combater práticas racistas e discriminatórias. Informamos ainda que esta pessoa está banida dos restaurante da rede”.