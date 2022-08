Cantor Conrado causa polêmica ao duvidar de racismo sofrido por filhos de Giovanna Ewbank

O cantor Conrado causou polêmica ao duvidar de racismo sofrido por filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, neste sábado (30), em Portugal. Ele é marido da ex-paquita Andréa Sorvetão.

"Vamos ver mais tarde o que aconteceu de verdade!", escreveu Conrado. Internautas criticaram o comentário do cantor e ele rebateu. "Caguei para vocês todos. Vamos ver o que aconteceu de verdade e ponto final. Se houver racismo, tome as providências legais. E vai a merda vocês todos, ok."

"É lógico que eu sou contra racismo, é evidentemente que sou contra o racismo, mas há um tempo atrás o senhor Bruno junto com a dona Giovanna estavam dando um podcast falando que aqui no Brasil tinha um tal de racismo estrutural", disse ele em um vídeo publicado neste domingo (31).

Ele afirmou que não existe racismo estrutural no Brasil e que o suposto caso de racismo aconteceu em Portugal. "Lacrador eu sempre fico com um pé atrás, eu quero saber o que de fato aconteceu. Porque o que ela [Giovanna] faz com a mulher, xinga de tudo quanto é nome, está tudo muito certo. Se houve crime de racismo, que a mulher pague por isso e ponto final."