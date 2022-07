Giovanna Ewbank se pronuncia após enfrentar racista em Portugal e dá detalhes do ataque

Giovanna Ewbank falou, de forma breve, sobre os filhos terem sido vítimas de racismo em um restaurante em Portugal no sábado. Em conversa com O Globo, a atriz disse: "Vamos passar por cima dos racistas".

Em nota, a assessoria de Gio e Bruno Gagliasso deu detalhes do ocorrido, explicando que a mulher foi racista não só com os filhos do casal Titi e Bless, mas com outros 15 turistas angolanos que estavam no restaurante. Giovanna enfrentou a mulher cara a cara e Bruno Gagliasso chamou a polícia. Leia na íntegra a nota:

"Comunicamos que os filhos do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso foram vítimas de racismo no restaurante Clássico Beach Club, na Costa da Caparica, em Portugal, neste sábado, dia 30 de julho, onde a família passa férias.

Uma mulher branca, que passava na frente do restaurante, xingou, deliberadamente, não só Títi e Bless, mas também a uma família de turistas Angolanos que estavam no local - cerca de 15 pessoas negras. A criminosa pedia que eles saíssem do restaurante e voltassem para a África, entre outras absurdos proferidos às crianças, tais quais “pretos imundos”.

Confirmamos, conforme videos que já circulam no Brasil, que Giovanna reagiu e enfrentou a mulher, enquanto Bruno Gagliasso, seu marido, chamou a polícia. A mulher foi levada escoltada e presa.

Informamos ainda que Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank prestarão queixa contra a racista formalmente na delegacia portuguesa.

A Trigo Casa de Comunicação lamenta as agressões sofridas por Títi, Bless e os turistas angolanos e apoia integralmente as ações tomadas por Giovanna e Bruno. Racismo é crime."