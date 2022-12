Anitta revela que foi diagnosticada com vírus que pode causar esclerose múltipla

"Tive uma notícia terrível e grudei nela. Se hoje eu estou aqui com vocês falando, caminhando, respirando é por conta do quanto ela me ajudou (...) Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia (de endometriose), achei que meu problema era aquele, que estava ótima", relembrou.

A cantora fez os exames após orientação de Ludmilla, que tem a doença, e percebeu os sintomas de Anitta semelhante aos dela. "Quando chegaram os resultados eu estava com o mesmo vírus que a Ludmila, em fase inicial. Hoje em dia não existe coincidência. Por sorte, por destino, eu consegui nem chegar no estágio que a Ludmila chegou. Ela foi uma bênção na minha vida", disse Anitta.

Anitta revelou que há dois meses foi diagnosticada com o vírus Epstein-Barr, que pode causar esclerose múltipla. A cantora contou sobre o processo durante o lançamento do documentário Eu, dirigido pela ex-Malhação Ludmila Dayer e produzido pela artista.

