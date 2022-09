Ex-Malhação, Ludmila Dayer é diagnosticada com esclerose múltipla

A atriz revela que começou a ter um sintoma seguido de outro e por isso procurou um médico. “Era um sintoma atrás do outro e, por isso, fui procurar o médico. Não conseguia enxergar direito, minha fala não acompanhava os meus pensamentos, tinha problemas de memória e muitas dores no corpo. Ia de um cômodo para o outro e não lembrava o que tinha ido fazer”, afirmou.

Ludmila Dayer, 39, ex-protagonista de Malhação, foi diagnosticada com esclerose múltipla. A atriz contou sobre a doença degenerativa em uma live no Instagram.

