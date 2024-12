Anitta posa nua em hotel antes de show

A cantora Anitta voltou a causar nas redes sociais. Uma das atrações mais aguardadas do Carnaval fora de época deste sábado (7), em Natal, no Rio Grande do Norte, a cantora chamou a atenção ao postar uma foto ousada no hotel, horas antes de subir no trio elétrico: nua, cobrindo as partes íntimas com pompons.

Na imagem, Anitta posa em uma cobertura com piscina, de frente para a praia, exibindo sua boa forma ao som de sua nova música, "Sei Que Tu Me Odeia".

O clique relembra um registro do ano passado no mesmo hotel, quando a artista também posou nua, mas com um cocar na cabeça, mostrando seu estilo irreverente e provocador.