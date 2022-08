Anitta debocha de Bolsonaro após ‘cola’ na mão e presidente responde

“Presidente 13, Senador 400, Gover…”, dizia uma das imagens. “Mentir, roubar obra do Lula, defender corrupto no MEC e negar desmatamento”, dizia outra.

Na mão do candidato à reeleição estavam escritos as seguintes palavras: Nicarágua, Argentina, Colômbia e Dario Messer, conhecido como o “doleiro dos doleiros”.

