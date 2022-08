Bolsonaro leva 'cola' na mão para entrevista ao JN

Nesta segunda-feira (22), ele preferiu focar em assuntos que tem usado com frequência para criticar seu principal adversário nas eleições, o ex-presidente Lula (PT). O mandatário costuma afirmar que, se o petista voltar ao poder, o Brasil caminhará no mesmo rumo desses três países.

Na última eleição, ele foi ao programa com as palavras "Deus", "família" e "Brasil" escritas na mão.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) repetiu a estratégia usada em 2018 e foi à entrevista ao Jornal Nacional, da Rede Globo, com anotações na palma da mão com as seguintes palavras: "Nicarágua", "Argentina", "Colômbia" e "Dario Messer".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.