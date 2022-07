Anitta anuncia perfume para partes íntimas e diz que mostrará tatuagem no ânus: 'vem aí'

“Chega de tanta gente lucrar e ganhar palco através do meu polemicú. Chegou a MINHA hora. Em breve meu perfume íntimo a venda nesse Brasil todooooooo. A pepeka de milhões, o piu piu de milhões, as bola de milhões, o polemicú de milhões. Cheiroso pro resto da vida”, escreveu.

“Pra você que tem muita curiosidade de saber como é a tatuagem de milhões, vem aí amor”, avisou. No anúncio, a cantora aproveitou para relembrar a polêmica e ironizar os “biscoiteiros” que ‘lucraram’ com o assunto, incluindo políticos.

Anitta revelou que vai lançar um perfume para a região íntima e ainda prometeu matar a curiosidade do povo sobre a tatuagem que ela fez no ânus .

