Ana Hickmann pode perder apartamentos e carros por dívida milionária

De acordo com o Notícias da TV, Ana deve R$ 41.978,43 de taxa de condomínio, água e gás, desde abril de 2023. Mas não para por aí. Ana e seu marido fizeram um acordo para não serem despejados de um galpão onde fica a empresa do casal, na zona Oeste de São Paulo.

O casal ainda fez um empréstimo de R$ 2.168.902,45 em 72 parcelas de R$ 56.209,97, com carência até junho, do banco/cooperativa de crédito Sicredi.

No entanto, a apresentadora e a empresa deixaram de pagar as parcelas em março deste ano. O que levou o banco a entrar com ações contra os clientes no valor de R$ 2.517.894,78.

As empresas de Ana Hickman no intervalo de sete meses se tornaram alvos de 15 ações de cobrança judicial, que chegam a R$ 9,5 milhões. Por conta da dívida milionária, a apresentadora corre o risco de perder dois apartamentos e cinco carros.

