Torcida do Atlético-MG entoa gritos homofóbicos contra goleiro Fábio, do Fluminense

Além disso, a torcida atleticana já havia sido denunciada por atitudes discriminatórias durante o Campeonato Mineiro, quando gritos semelhantes foram direcionados a Rafael Cabral, goleiro do Cruzeiro, em um clássico na Arena MRV. Na ocasião, o clube foi julgado e multado em quarenta mil reais, mas não foi excluído do campeonato.

Apesar da gravidade da situação, a partida não foi interrompida e não houve alertas para a torcida no estádio. Este episódio é parte de um padrão preocupante, pois, em agosto, Fábio também enfrentou ofensas homofóbicas em um jogo no Mineirão.

Durante a partida entre Atlético-MG e Fluminense, nesta quarta-feira (25), parte da torcida do Galo proferiu gritos homofóbicos direcionados ao goleiro Fábio, do clube carioca. Os insultos, que incluíam a palavra "bicha", foram repetidos sempre que ele cobrava o tiro de meta em ambos os tempos do jogo.

