Ancelotti pode repetir roteiro e deixar Real sem título de expressão no ano

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Perto de acertar com a seleção brasileira, o técnico Carlo Ancelotti pode repetir o roteiro e se despedir do Real Madrid pela segunda vez sem conquistar um título de expressão na temporada.

O QUE ACONTECEU

Ancelotti tem como última cartada o Campeonato Espanhol, mas é vice-líder com quatro pontos a menos do que o Barcelona. O Real, inclusive, encara o rival neste domingo e uma derrota praticamente encerra as chances de título para os merengues.

O italiano, porém, já amargou o vice da Copa do Rei — contra o Barça — e caiu cedo da Liga dos Campeões. Após uma campanha irregular, com direito à passagem pelos playoffs, o time merengue caiu para o Arsenal nas quartas de final.

As únicas taças do time merengue ao longo da temporada 2023/2024 foram a Copa Intercontinental e a Supercopa da Uefa. As conquistas, porém, não possuem tanto prestígio entre os europeus.

O cenário é o mesmo de dez anos atrás, quando Ancelotti foi demitido pela falta de títulos expressivos. Na ocasião, o time merengue conquistou — na temporada 2014/15 — a Supercopa da Uefa, o Mundial de Clubes da Fifa e nada mais. O Barcelona levou La Liga, o Atlético de Madri ficou com a Copa do Rei e o Real caiu na semifinal da Champions para a Juventus.

O italiano, porém, é o treinador com mais títulos da história do Real Madrid, com 15 taças. Ele superou Miguel Muñoz ao conquistar a Copa Intercontinental, o antigo Mundial de Clubes da Fifa.

OS TÍTULOS DE CARLO ANCELOTTI

1ª passagem (julho de 2013 a junho de 2015

Liga dos Campeões (2013/14)

Copa do Rei (2013/14)

Supercopa da Uefa (2014)

Mundial de Clubes (2014)

2ª passagem (junho de 2021 até agora)

Liga dos Campeões (2021/22 e 2023/24)

Campeonato Espanhol (2021/22 e 2023/24)

Copa do Rei (2022/23)

Supercopa da Espanha (2021/22 e 2023/24)

Supercopa da Uefa (2022 e 2024)

Mundial de Clubes (2022)

Copa Intercontinental (2024)

VEM PARA A SELEÇÃO BRASILEIRA?

A CBF espera fechar com Carlo Ancelotti na próxima semana, possivelmente após o clássico contra o Barcelona pelo Espanhol.

O treinador, inclusive, já teria um acordo para assumir a seleção brasileira antes dos jogos de junho pelas Eliminatórias Sul-Americanas. A informação é do jornal espanhol Marca.

Ancelotti e Real Madrid também já teriam chegado a um acordo pela rescisão de contrato, segundo o site The Athletic. O italiano tem contrato com o time merengue até o meio de 2026.

O comandante assinará com a CBF até o fim da participação verde-amarela na Copa de 2026 e receberá cerca de R$ 5 milhões mensais. As informações são da Alicia Klein, colunista do UOL.